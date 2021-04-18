Сотрудники правоохранительных органов задержали в Выборге мигранта, когда тот насиловал несовершеннолетнего ребенка.

Согласно предварительным сведениям, данное происшествие случилось в субботу, 17 апреля, на территории Петровской набережной. В вечерние часы патрульный обратил внимание на припаркованную машину, где 41-летний мужчина сексуально надругался над 14-летним школьником. Злоумышленник был задержан и доставлен в полицейское отделение.

Потерпевший позднее сообщил, что познакомился с мужчиной в феврале текущего года в соцсети. В один день преступник предложил мальчику покататься на машине и тот согласился. Затем педофил отвез жертву в безлюдное место и попытался изнасиловать. В отношении обвиняемого завели уголовное дело.