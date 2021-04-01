Двое работников полиции обвиняются в избиении мужчины в Чехове, расположенном в Подмосковье. Потерпевший пролил кофе на мундир одного из стражей правопорядка.

Согласно версии следователей, данное происшествие случилось в декабре предыдущего года. Работники ППС вошли в заведение общепита, расположенное на Вокзальной площади. Они пили кофе и разговаривали между собой, когда один из клиентов случайно задел одного из правоохранителей и пролил на его форму горячий напиток.

Сотрудники полиции вывели мужчину из кафе, силой затолкали в служебное авто, а затем вывезли за город, где жестоко избили. Потерпевший позднее был доставлен в медучреждение, где у него зафиксировали множество различных травм. После выписки из больницы пострадавший сразу же обратился в полицию.