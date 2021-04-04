Киевские власти намереваются превратить украинский народ в «пушечное мясо», поэтому Россия должна предпринять все возможные меры, чтобы образумить Украину, считает немецкий политический эксперт Александр Рар.

Он пишет, что инициатором событий, которые сейчас происходят на Донбассе, являются Соединенные Штаты. Они проводят политику, направленную на восстановление однополюсного мира, поэтому пытаются устранить столь сильного конкурента, как Россия.

В то же время США не хотят воевать с РФ самостоятельно. Все дело в том, что Москва имеет боеспособную армию, а в случае серьезных проблем вполне может ударить по Штатам и ядерным оружием, что приведет к настоящему хаосу. Чтобы не создавать столь серьезные проблемы, США используют Украину в качестве «ландскнехта».

По мнению политолога, Россия должна как можно скорее привести в чувства украинские власти и народ, так как в противном случае Киев окончательно станет игрушкой в руках заокеанских кукловодов.