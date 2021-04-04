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Украина давно заявляет, что ее армия якобы защищает Европу от мифической «российской агрессии». Эту мысль сегодня повторил и командующий ВСУ Руслан Хомчак. Который также отметил, что Киев делает все возможное, чтобы как можно скорее вступить в НАТО.

Политолог Иван Мезюхо назвал заявления о том, что Киев является «щитом Европы», голословными, не имеющими под собой никаких разумных оснований. Также он отметил, что Вооруженные силы Украины не готовы для вступления в Североатлантический альянс. И руководство НАТО отлично это знает.

В украинских ВС все чаще происходят коррупционные скандалы, заявляет эксперт. Кроме того, проблемы снабжения армии, которые в первые годы после ее реформирования были не особо заметны, сейчас видны всему миру. Кроме того, военнослужащие ВСУ наплевательски относятся к дисциплине, а боевой дух у них начисто отсутствует.

Мезюхо заявил, что при таких проблемах Киев никогда не сможет стать «щитом» для Европы. Потому что как бы громко не высказывались руководители ВСУ, представители НАТО видят, что заявления эти абсолютно не соответствуют действительности.

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