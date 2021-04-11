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Начало наступательной операции на Донбассе одновременно станет началом конца нынешнего руководства Украины, заявил политолог Яков Кедми. Он отметил, что Киев надеется на помощь НАТО, однако воевать на его стороне не будет не только альянс, но и многие военнослужащие ВСУ.

Эксперт привел три возможных сценария дальнейшего развития событий на Донбассе. Первый из них – фантастический, при котором Украина все же начинает атаковать ЛНР и ДНР. В этом случае российский президент с большой вероятностью выполнит свое обещание не оставлять республики один на один с Киевом и соседнее государство просто прекратит свое существование.

Второй сценарий более реален. Он предполагает, что самопровозглашенные республики отражают нападение и начинают продвигаться по украинской территории до Одессы.

Еще один вариант – это отражение ЛНР и ДНР наступления Украины, которая от отчаяния начинает обстреливать территорию Донбасса ракетами. Подобных выходок Россия ей точно не простит, поэтому результатом опять же окажется потеря государственности.

Что касается помощи НАТО, то беспилотники и противотанковое вооружение, которое альянс передает Киеву, ему вряд ли в чем-то помогут. Также не стоит рассчитывать и на то, что Украину уже завтра примут в Североатлантический блок и проблема решится сама собой, как считает президент Зеленский.

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