Соединенные Штаты развернули два своих эсминца, которые на всех парах двигались в акваторию Черного моря. Также они предупредили Турцию, что боевые корабли не будут проходить через пролив Босфор, пишет издание Politico.

Эсминцы Donald Cook и Roosevelt должны были войти в Черное море на фоне обострения ситуации на Донбассе и перемещения российских войск к границам Украины. Это, по заявлению телеканала CNN должно было стать «особым сигналом» для РФ, однако позже Пентагон передумал. Самое жесткое разочарование при этом испытала Украина, которая с нетерпением ждала появления в Черноморском регионе американских кораблей.

По сообщению издания Politico, решение Минобороны США все же не отправлять эсминцы было связано с нежеланием лишний раз обострять и без того непростую ситуацию, а также провоцировать Россию на боевые действия.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, данное решение Соединенных Штатов еще не говорит о том, что ситуация вокруг Донбасса и Украины стабилизируется, но первый шаг к этому сделан.