читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Погребинский, специалист в области политики, отметил, что, в конечном итоге, Украина превратится в пустыню, поэтому России даже не нужно вводить на ее территорию свои войска.

Согласно его словам, даже при начале вооруженного конфликта между РФ и Украиной российскому командованию все равно нет необходимости посылать свои военные подразделения – достаточно будет нанести несколько ударов ракетами по наиболее важным стратегическим объектам, чтобы Киев решил сдаться.

Политолог уверен, что украинская элита «невменяемая», поэтому уже ничто не сможет спасти ухудшающуюся экономику государства. По этой причине РФ необходимо лишь немного подождать, пока лидеры Украины сами не угробят страну. После этого ей вместе с ЕС и США придется думать, как поступить «с этой пустыней».

Вам может понравиться

National Interest назвал российскую армию реальной угрозой для НАТО

В новом материале американского информагентства The National Interest, перевод которого подготовлен «ПолитРоссией», объясняется, почему вооруженные силы РФ несут серьезную угрозу для НАТО. Согласно словам Криса Осборна, автора соответствующей статьи, хоть

Продюсер сообщил, что за здоровье Верки Сердючки борются украинские и европейские медики

Украинский продюсер Юрий Никитин на днях рассказал о здоровье Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка. Так, Данилко уже давно сообщил своим поклонникам, что у него есть серьёзная болезнь, но
  • Анна
  • 19.04.2021
  • читать 1 минуту

Немцы не оценили идею «вернуть Украине статус ядерной державы»

Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ, в рамках недавнего радиоэфира отметил, что Киеву придется вернуть себе статус ядерной державы, если страна не будет принята в НАТО. Согласно его словам, Россия
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 апреля – ясно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 апреля – снег, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 апреля – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 20 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 20 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 20 апреля – пасмурно, до 20 °C |