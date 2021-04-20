Михаил Погребинский, специалист в области политики, отметил, что, в конечном итоге, Украина превратится в пустыню, поэтому России даже не нужно вводить на ее территорию свои войска.

Согласно его словам, даже при начале вооруженного конфликта между РФ и Украиной российскому командованию все равно нет необходимости посылать свои военные подразделения – достаточно будет нанести несколько ударов ракетами по наиболее важным стратегическим объектам, чтобы Киев решил сдаться.

Политолог уверен, что украинская элита «невменяемая», поэтому уже ничто не сможет спасти ухудшающуюся экономику государства. По этой причине РФ необходимо лишь немного подождать, пока лидеры Украины сами не угробят страну. После этого ей вместе с ЕС и США придется думать, как поступить «с этой пустыней».