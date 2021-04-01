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В этом году планируется в два раза увеличить количество производимых патронов серии «Олимп».

Как сообщается, разработкой этих спортивных и охотничьих патронов занимался подольский ЦНИИточмаш к Олимпийским играм 1980 года. С их помощью за прошедшее время было завоёвано более 250 золотых медалей на Олимпийских играх, а также установлено более ста рекордов.

В 2017 году ЦНИИточмаш разработал новую модификация патронов, имеющую калибр 5,6 миллиметра. В 2019 году патроны продемонстрировали во время проведения испытаний лучшие результаты по сравнению с зарубежными аналогами, что поспособствовало значительному увеличению спроса. Заказывают патроны не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Основными заказчиками являются магазины, производители оружия, а также сообщества стрелков и биатлонистов.

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