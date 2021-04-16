Под Нижним Тагилом прошли учения войск 42-й ракетной дивизии РВСН.

Как сообщается, во время учений был отработан вывод на позиции, маскировка, а также борьба с противником. Кроме того, был проведён марш протяжённостью 100 километров, во время которого предстояло перейти условно заражённую местность. Согласно легенде, эта территория подверглась атаке химическими фугасами.

Также колонне предстояло найти и вывести из строя взрывные устройства, установленные на её пути и на расстоянии в 100 метров от дороги. Кроме того, ракетчикам предстояло найти, заблокировать и провести уничтожение условных диверсантов. Для этого были задействованы машины «Тайфун-М» с беспилотниками.

Всего в учениях приняли участие около тысячи военных и около 100 единиц техники.