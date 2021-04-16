Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Нижним Тагилом прошли учения войск 42-й ракетной дивизии РВСН.

Как сообщается, во время учений был отработан вывод на позиции, маскировка, а также борьба с противником. Кроме того, был проведён марш протяжённостью 100 километров, во время которого предстояло перейти условно заражённую местность. Согласно легенде, эта территория подверглась атаке химическими фугасами.

Также колонне предстояло найти и вывести из строя взрывные устройства, установленные на её пути и на расстоянии в 100 метров от дороги. Кроме того, ракетчикам предстояло найти, заблокировать и провести уничтожение условных диверсантов. Для этого были задействованы машины «Тайфун-М» с беспилотниками.

Всего в учениях приняли участие около тысячи военных и около 100 единиц техники.

Вам может понравиться

Блогер Илья Варламов назвал 10 основных проблем Уфы

Урбанист и блогер Илья Варламов рассказал о десяти главных проблемах в Уфе. Так, он отметил, что в центре Уфы ограничено движение. Произошло это из-за ограниченности рельефа, а также формы города
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ

В последние недели обстановка в Донбассе снова накалилась. ВСУ регулярно обстреливают территории ЛДНР, а ополченцы открывают ответный огонь. Местные жители при этом рассказали, как им живется под постоянными выстрелами. Виктория,

Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода до 100 миллиардов долларов в год

В издании РБК, сославшись на специалистов в области водородной энергетики, сообщили, что РФ уже к 2050 году планирует ежегодно получать за продажу водорода до 100 миллиардов долларов. В стране обнаружили
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 апреля – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 16 апреля – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 16 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир: погода, 16 апреля – пасмурно, до 19 °C |