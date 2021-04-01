«Неэротичные выпуклости» на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кемерово создают риски для «бедных» передних стоек самолета, написал блогер-пилот Денис Окань. Он также рассказал о других особенностях некоторых ВПП в российских аэропортах.

К примеру, на той же ВПП 23 в Кемерово после посадки нужно разворачиваться и следовать по тем самым выпуклостям в самое начало полосы, вторично подвергая стойку риску просто подломиться.

На неровности неоднократно указывали пассажиры из Кемерово, однако по сей день никто ничего не делает. Только недавно было принято решение о капитальном ремонте аэропорта вместе со взлетно-посадочными полосами, на который выделяется 3,5 миллиарда к уже потраченным средствам.

Андрей Панов, занимающий пост заместителя губернатора в Кемеровской области, ранее заявлял, что ВПП нуждается в капитальном ремонте уже второй десяток лет.