Российские специалисты разработали метод, при помощи которого можно значительно повысить эффективность медицинских масок.

Так, на маски был нанесён 10% раствор эфирного масла сибирской пихты. Как сообщается, это масло имеет выраженные антимикробные, противогрибковые и антивирусные свойства. Кроме того, это масло практически нетоксично, и содержит биологически активные вещества, смолы, ряд полезных кислот, витамин Е, и другие вещества.

Также пихтовое масло имеет антигипоксические свойства, и его можно использовать даже тем людям, которые имеют заболевания, сопровождающиеся кислородной недостаточностью. Масло в перспективе подойдёт и для использования в ингаляторах.

В исследовании добровольцам пришлось носить такие маски три часа. Благодаря использованию масок с нанесённым пихтовым маслом их эффективность увеличилась примерно в 20 раз. Специалисты, как отмечается, уже запатентовали разработку.