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Заявления Соединенных Штатов о стягивании Россией войск к украинским границам находятся за пределами адекватности, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Он отметил, что РФ имеет полное право обеспечивать безопасность своего государства и реализовывает его в полном объеме.

Песков отметил, что по соседству с Россией находится страна, в которой вот-вот в очередной раз вспыхнет пламя гражданской войны. Руководство этой страны действует непредсказуемо, поэтому вполне может в любой момент возобновить конфликт и попытаться решить проблему силовыми методами.

«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», – заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина.

Напомним, что РФ неоднократно сообщала о том, что войска перебрасываются к украинским границам лишь для оборонительных целей и не собираются ни на кого нападать. Несмотря на это, истерика в Соединенных Штатах и Европе продолжается.

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