В Пентагоне считают, что Российская Федерация занята производством «сотен новых ядерных боезарядов». Об этом в рамках заседания Конгресса США заявил генерал-лейтенант Скотт Беррье.

Во время очередного собрания американских сенаторов, посвященного обсуждению международных угроз для Соединенных Штатов, Беррье отметил, что российская армия несет прямую опасность для национальной безопасности страны. Он также заявил, что РФ продолжает тратить значительные средства на наращивание и модернизацию своего ядерного арсенала.

Согласно словам американского генерала, в следующие десять лет ядерный потенциал России значительно увеличится. При этом уже сейчас она обладает несколькими тысячами ядерных боеголовок, готовых к использованию.