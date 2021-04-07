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Пентагон продолжит использовать противопехотные мины, так как не может в настоящее время полностью от них отказаться, заявил представитель ведомства Майк Говард. Это несколько противоречит заявлениям Джо Байдена, который в ходе предвыборной гонки обещал пересмотреть решение своего предшественника Дональда Трампа.

«Военнослужащие США не могут с должной ответственностью отказаться [от противопехотных мин], особенно когда сталкиваются со значимыми и потенциально подавляющими силами противника на ранних этапах боевых действий», – сообщил Говард.

Напомним, что применять противопехотные мины за пределами Корейского полуострова запретил еще Барак Обама, который был президентом Соединенных Штатов до 2017 года. Его запрет отменил Дональд Трамп, но Байден обещал пересмотреть это решение.

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби в этой связи заявил, что сейчас ведомство изучает решение Трампа и его целесообразность. Точные результаты этого изучения будут озвучены лишь после завершения всех необходимых процедур.

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  • 06.04.2021
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