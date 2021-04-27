Депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ. Сам он заявляет, что произошло это по инициативе Петра Толстого, возглавляющего делегацию от РФ. Однако виноват в этом инциденте только сам украинский парламентарий.

Ему не понравился доклад ПАСЕ, в котором не прозвучало ни слова о территориальной целостности Украины и попыток мирно уладить конфликт на Донбассе. Поэтому депутат извлек из-за пазухи украинский флаг. Глава ассамблеи Хендрик Дамс предупредил парламентария о том, что он нарушает правила, однако успокаиваться Гончаренко не собирался. Именно поэтому он был лишен права голоса в ПАСЕ на 90 дней.

Кроме того, лидер консерваторов позже направил Толстому письмо, в котором извинился за неподобающее поведение представителя Украины. Дамс же отметил, что Гончаренко позволяет себе подобные выходки не в первый раз, поэтому наказан совершенно справедливо.