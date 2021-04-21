Группа палеонтологов из Соединенных Штатов определила новую особенность жизни тираннозавров – грозных хищников, обитавших на Земле примерно 66 миллионов лет назад.

Длительное время считалось, что тираннозавры были одиночками, однако новое открытие демонстрирует, что они, вероятнее всего, охотились стаями. К подобным выводам специалисты пришли после изучения массового захоронения этих доисторических ящеров, найденного около 7 лет назад в американской Юте. После проведения геохимического анализа окаменелых останков ученые выяснили, что рептилии умерли одновременно.

Данная находка показывает, что тираннозавры могли формировать небольшие социальные группы. Это также указывает на то, что данные ящеры обладали более высокими умственными способностями, чем считалось ранее. Исследователи напоминают, что это далеко не первое массовое «кладбище» данных хищников. Первое из них было найдено еще 20 лет назад в Канаде.