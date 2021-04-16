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Группа палеонтологов из Соединенных Штатов смогла подсчитать примерное количество тираннозавров, обитавших на нашей планете более 66 миллионов лет назад.

Во время проведенного исследования специалисты воспользовались научным принципом, который был назван законом Дамута. Согласно ему, чем больше создание, тем меньше окажется плотность его популяции. Поэтому экспертам нужно было лишь определить средний вес этого доисторического хищника. Проведя несколько подсчетов, они выяснили, что данный показатель равен 5,2 тысячи килограммам.

Полученные данные позволили им рассчитать, что за все время существования данного вида динозавров на Земле родилось не более 2,5 миллиарда тираннозавров. По словам ученых, данное значение оказалось весьма маленьким.

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