Отставной российский полковник и политический эксперт Владимир Леонтьев считает, что лица, распространяющие информацию о вмешательстве России в гражданский конфликт на Донбассе, должны понести наказание. По той простой причине, что РФ не будет участвовать в войне при отсутствии угрозы ее национальной безопасности.

Леонтьев заявил, что российская армия создана для защиты страны, а не для нападений на независимые государства. При этом решение задействовать ее в противостояниях, подобных конфликту между ВСУ и ополченцами, может принять только один человек – глава государства Владимир Путин.

Таким образом полковник в отставке прокомментировал заявления эксперта Евгения Норина и множества других специалистов в оборонной сфере, которые уверены, что Москва обязательно вступит к войну на Донбассе для устранения угрозы жителям ДНР и ЛНР. Эти аналитики, напомним, заявляют, что в подобном случае ВСУ придется столкнуться не с придуманными «зелеными человечками», а реальной армией России, обученной действовать быстро и эффективно в любой обстановке.