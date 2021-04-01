Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отставной российский полковник и политический эксперт Владимир Леонтьев считает, что лица, распространяющие информацию о вмешательстве России в гражданский конфликт на Донбассе, должны понести наказание. По той простой причине, что РФ не будет участвовать в войне при отсутствии угрозы ее национальной безопасности.

Леонтьев заявил, что российская армия создана для защиты страны, а не для нападений на независимые государства. При этом решение задействовать ее в противостояниях, подобных конфликту между ВСУ и ополченцами, может принять только один человек – глава государства Владимир Путин.

Таким образом полковник в отставке прокомментировал заявления эксперта Евгения Норина и множества других специалистов в оборонной сфере, которые уверены, что Москва обязательно вступит к войну на Донбассе для устранения угрозы жителям ДНР и ЛНР. Эти аналитики, напомним, заявляют, что в подобном случае ВСУ придется столкнуться не с придуманными «зелеными человечками», а реальной армией России, обученной действовать быстро и эффективно в любой обстановке.

Вам может понравиться

США заподозрили КНДР к возобновлению переработки плутония

Изучая спутниковые фото, сделанные над ядерным комплексом Йонбёне в КНДР, американские аналитики обнаружили облачко пара. И сделали вывод, что Северная Корея вновь открыла лаборатории по переработке плутония либо только собирается

В Верховной Раде Порошенко затеял потасовку со “Слугами народа”

Во время выступления в Верховной Раде Украины депутата Ирины Геращенко в зале возник конфликт между главой ее партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко и парламентариями от «Слуги народа». Сообщается, что обошлось

В США изучают карабахскую войну ради военных конфликтов будущего

Важную роль в победе Азербайджана над Арменией сыграли турецкие барражирующие боеприпасы и беспилотные аппараты «Байрактар», которые активно использовались в боевых действиях. Такой вывод сделали американские эксперты, внимательно изучающие карабахскую войну,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 1 апреля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 1 апреля – небольшой дождь, до 4 °C | Армавир: погода, 1 апреля – переменная облачность, до 3 °C |