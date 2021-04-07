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Учёные обнаружили, что люди относятся к роботам-«женщинам» с той же предвзятостью, что и к настоящим представительницам прекрасного пола.

Впрочем, отмечается, что речь идёт не о негативной предвзятости. Так, во время исследования специалисты провели опрос более трёх тысяч добровольцев. В рамках эксперимента участникам предстояло общаться с чат-ботами, которые писали о себе в женском или мужском роде. Боты, как отмечается, были полностью идентичными. После этого добровольцам нужно было ответить на вопросы. Было выявлено, что люди считают роботов, представленных женщинами, более эмоциональными. Также многие уверены, что роботы-«женщины» имеют позитивные черты характера, которые есть и у людей.

Из-за этих причин многие предпочитают выбирать роботов «женского пола». К примеру, среди ассистентов Amazon Alex и Google Home чаще всего выбирают именно женский голос.

По мнению учёных, создатели подобных продуктов непреднамеренно продвигают идею о том, что женщины являются простым инструментом для удовлетворения потребностей. Поэтому они предлагают разработать нейтральные голоса.

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