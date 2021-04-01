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Основатель Tron Джастин Сан приобрёл картину Пабло Пикассо «Лежащая обнажённая в колье».

Как отмечается, стоимость картины составила 20 миллионов долларов. В дальнейшем Сан собирается токенизировать картину, чтобы она являлась частью его фонда JUST NFT. Данный фонд создавался им того, чтобы перенести произведения искусства в блокчейн.

Кроме того, с этой же целью Сан приобрёл картину «Три автопортрета» художника Энди Уорхола. Картина является одной из последних работ, над которой он трудился перед смертью. Стоимость произведения искусства составила два миллиона долларов.

Обе картины были приобретены на распродаже 20th Century Art Evening, которую организовал аукцион Christie’s. После того, как картины будут добавлены в фонд, его оценочная стоимость увеличится, как указывается, до 30 миллионов долларов.

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