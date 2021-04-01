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Белорусский политолог Дмитрий Болкунец срочно уехал из России. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Согласно его заявлению, поменять свои планы и покинуть Россию в экстренном порядке ему пришлось из-за появившихся серьёзных рисков физической расправы. Угрожают ему, как политолог заявил, белорусские власти, кроме того, он опасался того, что Москва могла его выдать Минску. В настоящее время он отправился в более безопасное место. Куда именно он уехал, не уточняется. Также в своём сообщении он поблагодарил всех друзей за поддержку и помощь.

В отношении политолога в Белоруссии 26 марта было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в публичном оскорблении президента. Как отметил Болкунец, возможное преследование его не пугает.

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