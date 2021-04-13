В Сети появилась видеозапись, на которой, по уверениям автора, израильский ЗРК «Barak-8», имеющийся в распоряжении ВС Азербайджана, сбивает российскую ракету «Искандер». Сообщается, что инцидент произошел в Нагорном Карабахе минувшей осенью.

Эксперты подвергают сомнению достоверность видео. Они предполагают, что автор видео просто пытается развить тему с «осколками Искандеров», обнаруженными в Шуше.

Все дело в том, что на записи практически в полной темноте виден старт не поддающейся идентификации ракеты. Которая пролетает некоторое расстояние и внезапно взрывается прямо в воздухе.

Пользователи назвали видео и заявления об «Искандерах» клоунадой. Эксперты также заметили, что издание, опубликовавшее запись, заявило о том, что первыми ее выложили военнослужащие Азербайджана. Однако несложный серфинг показывает, что это недостоверная информация. Так как все ссылки ведут к самому этому изданию.