В управлении СК РФ по Ивановской области сообщили об убийстве Сергея Голякина, автора оппозиционного видеоканала на YouTube, в Шуйском районе.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в среду, 14 апреля, когда видеоблогер пошел в лес, чтобы собрать березовый сок. На поле он повстречал 38-летнего местного жителя, находившегося в нетрезвом состоянии. Вскоре между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Подозреваемый схватил неустановленный предмет и нанес им несколько ударов по голове Голякина. В результате потерпевший получил смертельную травму. Позднее правоохранительные органы задержали обвиняемого. В настоящее время неизвестно, являлась ли данная встреча случайной.