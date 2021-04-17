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В управлении СК РФ по Ивановской области сообщили об убийстве Сергея Голякина, автора оппозиционного видеоканала на YouTube, в Шуйском районе.

Согласно версии следствия, данный инцидент произошел в среду, 14 апреля, когда видеоблогер пошел в лес, чтобы собрать березовый сок. На поле он повстречал 38-летнего местного жителя, находившегося в нетрезвом состоянии. Вскоре между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Подозреваемый схватил неустановленный предмет и нанес им несколько ударов по голове Голякина. В результате потерпевший получил смертельную травму. Позднее правоохранительные органы задержали обвиняемого. В настоящее время неизвестно, являлась ли данная встреча случайной.

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