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Издание ФАН сообщило о премьере нового репортажа Игоря Кимаковского, автора передачи «Зона», об ополченцах ДНР, которые обороняли курган Саур-Могила около семи лет назад.

Новый сюжет рассказывает об ополченце Сотникове Олеге Михайловиче по прозвищу СОМ, который в рамках обороны кургана неоднократно пытался отвлечь на себя противников. В материале указывается, что эта высота являлась важной стратегической точкой, так как давала возможность контролировать украинские войска, попавшие в окружение.

Находясь на Саур-Могиле, ополченцы могли открывать огонь по единственному маршруту, подходящему для поставки припасов украинским бойцам. Поэтому ВСУ постоянно обстреливали холм, который находился под защитой 23 ополченцев. Они отбивались от десятков единиц боевой техники и тысяч солдат.

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