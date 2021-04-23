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Представители компании «Серна» организовали встречу с администрацией Выборгского района и журналистами телеканала «78», в ходе которой рассказали о том, как проходит организация школьного питания.

Петербургские поставщики питания придерживаются принципа открытого диалога с администрациями, родителями и представители СМИ. Нацеленность на диалог продемонстрировали и работники комбината «Серна», организовавшие открытую встречу.

Мероприятие прошло на базе школы №135, где представители предприятия рассказали о том, как осуществляется работа по обеспечению школьников питанием. Комбинат «Серна» предоставляет услуги для 60-ти образовательных учреждений Петербурга. По словам гендиректора предприятия Наталии Сорокиной, компания всегда готова к диалогу.

Сорокина рассказала, что считает необходимым не только вкусно кормить детей, но и поддерживать развитие сферы социального питания.

Кроме диалога с администрацией и представителями СМИ, сотрудники «Серны» провели для школьников кулинарный мастер-класс, где обучили их приготовлению полезных десертов. Это не первое мероприятие, организованное поставщиком питания. В апреле их прошло пять.

Кулинарные мастер-классы при поддержке Управления социального питания стали традицией для учебных заведений Петербурга. Обучение проводится с целью выработать у детей приверженность к здоровому питанию. Сами сотрудники «Серны» выразили готовность и дальше принимать участие в проектах города.

Диалог операторов питания с чиновниками, журналистами и родителями представляет важность для развития рынка социального питания, а дополнительный контроль позволит влиять на качество работы комбинатов. Особую заинтересованность в этом проявляет Управление социального питания, возглавляемое Алексеем Барабанщиковым.

Руководитель УСП представил единые стандарты организации питания, в которые вошли рекомендации для комбинатов по предоставлению сбалансированной и безопасной пищи.

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