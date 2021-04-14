Певица Ольга Бузова стала членом жюри КВН, о чём она заявила своим подписчикам в Instagram.

Как сообщила Ольга, она вошла в состав жюри КВН, о чём она мечтала ещё в детстве. Бузова отметила, что рядом с ней был Юлий Гусман, а на сцене – Александр Масляков. По её словам, когда Масляков объявил начало игры, у неё даже мурашки по телу побежали.

Певица также поделилась небольшой историей из детства – в семье у них была традиция смотреть это шоу по телевизору всей семьёй, а позже она рассказывала шутки из передачи в школе. Теперь же для неё является честью входить в состав этой легендарной передачи.

Поклонники Бузовой в комментариях эту новость приняли с воодушевлением. Они поздравили Ольгу с тем, что ей мечта сбылась, и назвали её лучшей.