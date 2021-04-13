Ольга Бузова, как рассказало издание StarHit, ссылаясь на свои источники, отказалась продолжать вести шоу «Дом-2».

Проект «Дом-2», выходящий на ТНТ, был закрыт в декабре прошлого года. С 19 апреля его показ возобновится на телеканале «Ю». Как указывается, Бузова ассоциируется с ТНТ, потому что именно на этом канале из неё вырастили ту, кем она является в настоящее время. Руководство канала при этом никогда не препятствовало, чтобы Ольга была задействована в передачах других телеканалов. Но ситуации с шоу «Дом-2» является совершенно другой.

Кроме того, ходят даже слухи, что для того, чтобы Бузова не перешла на «Ю» в качестве ведущей перезапуска, ей заплатили аж 30 миллионов рублей. Впрочем, эта информация не точная, и, по другим сведениям, денег Ольге не платили, однако пообещали сделать под неё на ТНТ другие передачи.