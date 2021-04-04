Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

43-летняя Оксана Федорова, завоевавшая в 2002 году титул «Мисс Вселенная», поделилась редкой фотографией со своим супругом.

Оксана уже около десяти лет состоит в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным. У них двое детей. Семейными снимками телезвезда делится не так уж и часто. Фотографии с детьми Оксана порой публикует, а вот своего мужа почти не показывает, и даже если делится фотографиями вместе с ним, то не показывает его лица. По крайней мере, так было раньше.

Однако на этот раз она сделала исключение. Так, недавно Федорова на своей Instagram-странице поделилась снимком, на котором её муж и сын играют в шахматы. В подписи к фото Оксана назвала их своими любимыми семейными гроссмейстерами, и заявила, что шахматы и спорт являются обязательной программой на выходных.

Вам может понравиться

Дмитрий Певцов нестандартной фразой поздравил жену и вызвал слухи о её беременности

Актёр Дмитрий Певцов на своей Instagram-странице нестандартно поздравил свою жену актрису Ольгу Дроздову с днём рождения, чем неожиданно вызвал слухи о беременности. Так, актёр опубликовал коллаж из нескольких фотографий своей
  • Анна
  • 02.04.2021
  • читать 1 минуту

Игорь Николаев получил значок и удостоверение Народного артиста России

Игорь Николаев в Instagram сообщил о вручении ему значка и удостоверения народного артиста России. При этом соответствующее звание Николаеву было присвоено ещё два года назад. Так, 27 декабря 2019 года
  • Анна
  • 04.04.2021
  • читать 1 минуту

В ООН оценили вероятность перехода юга РФ под власть Турции

Яшар Якуш, представитель Турции в ООН, во время интервью с журналистом «Ленты.ру» сообщил, что вхождение южной части РФ в состав Турции является не более чем мечтой неоосманистов. Согласно словам дипломата,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 апреля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 апреля – переменная облачность, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 апреля – пасмурно, до 4 °C | Королев: погода, 4 апреля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 4 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Армавир: погода, 4 апреля – небольшая облачность, до 15 °C |