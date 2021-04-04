43-летняя Оксана Федорова, завоевавшая в 2002 году титул «Мисс Вселенная», поделилась редкой фотографией со своим супругом.

Оксана уже около десяти лет состоит в браке с бывшим офицером ФСБ Андреем Бородиным. У них двое детей. Семейными снимками телезвезда делится не так уж и часто. Фотографии с детьми Оксана порой публикует, а вот своего мужа почти не показывает, и даже если делится фотографиями вместе с ним, то не показывает его лица. По крайней мере, так было раньше.

Однако на этот раз она сделала исключение. Так, недавно Федорова на своей Instagram-странице поделилась снимком, на котором её муж и сын играют в шахматы. В подписи к фото Оксана назвала их своими любимыми семейными гроссмейстерами, и заявила, что шахматы и спорт являются обязательной программой на выходных.