Одичавшие собаки в национальном парке в Красноярске охотятся на животных. Так, 2 апреля туристы обнаружили прямо у входа в парк «Столбы» загрызенную самку марала. Пресс-служба заповедника также сообщает еще о 6 животных, погибших от нападений бездомных собак, за последний месяц.

Администрация заповедника жалуется, что действующее законодательство запрещает отстрел бродячих собак, а по другому бороться с ними не получается. В январе она обращалась к руководству Красноярского края, чтобы решить проблему, однако ответа пока не получила.

По словам пресс-службы парка, собаки в основном нападают а мелких млекопитающих. Но иногда от них страдают и крупные животные – косули и маралы. Также одичавшие стаи регулярно охотятся на птиц.