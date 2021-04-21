Компания Nvidia собирается перевести видеокарту GeForce RTX 3060 на новый графический процессор.

Как сообщается, связано это с целью обеспечить защиту от майнинга. Так, иные меры, к примеру, попытки осуществить ограничение производительности видеокарты, задействовав для этого драйвера, успеха не принесли. В итоге разработчик решил перейти к более серьёзным методам и решить эту проблему уже на аппаратном уровне.

В видеокарту был установлен новый графический процессор в адаптер – GA106-302. Таким образом, видеокарта получает PCI, влияющий на защиту устройства от использования в майнинге. Также указывается, что, скорее всего, видеокарта получит и другие настройки, которые помешают использовать её в майнинге.