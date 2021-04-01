Для тестирования и разработки концепций своего нового поколения беспилотных надводных кораблей военно-морской флот США впервые в мире формирует особое оперативное командование. Как пишет американское военное издание Breaking Defense, это является важным шагом на пути полноценного включения автономных кораблей в состав ВМС США. Представляем перевод этой статьи.

Окончательное формирование Первого дивизиона беспилотных надводных кораблей, намеченное на 2022 год, осуществляется в связи с тем, что высшее военное руководство США настаивает на разработке и размещении ряда беспилотных кораблей, имеющих задачу разворачиваться в глубине спорных вод в удалении от кораблей с экипажем – для поиска мин, наблюдения за кораблями и подводными лодками противника, а также способных запускать ракеты, уничтожающие вражеские корабли.

Новое командование будет «специально создано для обучения и эксплуатации USV (Unmanned Surface Vessel – беспилотный надводный корабль) в большом масштабе», – сказал Breaking Defense капитан Генри Адамс, командир 1-го экспериментального дивизиона надводных кораблей (Surface Development Squadron 1 – SURFDEVRON).

Новая команда войдет в состав SURFDEVRON 1, и Адамс, который на днях уходит в отставку, считает это одним из самых больших достижений своего двухлетнего срока пребывания в должности. «Получение согласия от «большого флота» на то, чтобы позволить надводным силам создать подчиненное командование, чья повседневная работа заключается в обучении и эксплуатации USV, – это большое дело, – сказал он, – и это будет то начальное оперативное подразделение, из которого мы сможем масштабировать обучение, техническое обслуживание и операции USV».

Образованный в 2019 году, SURFDEVRON 1 является одним из наиболее инновационных соединений во флоте США, объединив первые беспилотные корабли ВМС. Он работал над их интеграцией с первым из трех возможных эсминцев-«невидимок» Zumwalt – кораблем, который изо всех сил ищет свою истинную роль во флоте. SURFDEVRON 1 готовится в апреле принять участие в крупных оперативных учениях, в ходе которых Zumwalt будет управлять средними беспилотными надводными кораблями, такими как Sea Hunter и Sea Hawk, которые сейчас находятся в центре внимания руководства ВМС.

Учения, которые намечено провести у побережья Калифорнии, будут включать проект Super Swarm – секретные экспериментальные разработки Управления военно-морских исследований по управлению роями небольших дронов и БПЛА MQ-8B Fire Scout, запускаемого с боевого корабля Littoral, а также БПЛА MQ-9 Sea Guardian. Fire Scout и Sea Guardian будут интегрированы с подразделениями ВМС и Корпуса морской пехоты.

По словам официального представителя ВМС лейтенанта Тима Пьетрака, на море Sea Hunter и Sea Hawk «будут работать с кораблями с экипажем, ведя противолодочную войну и повышая осведомленность о морских владениях». MQ-9 Sea Guardian также расширит свою традиционную миссию разведки, наблюдения и распознавания цели (ISR), работая с системами ВМС и Корпуса морской пехоты при охоте на подводные лодки.

Охота на подводные лодки приобретает все большее значение по мере того, как строятся и развертываются новые и более мощные китайские подводные лодки. По оценкам Управления военно-морской разведки, к 2030 году Пекин спустит на воду около 10 новых подводных лодок, в результате чего общее количество лодок составит около 76. Российский подводный флот меньше, примерно 58 лодок, но считается гораздо более продвинутым, чем его китайский аналог.

После долгих лет борьбы за завершение работы над проблемными эсминцами Zumwalt, эти учения подвергают испытанию планы ВМФ по окончательному закреплению за кораблями роли. Новейший корабль серии Zumwalt, эсминец USS Michael Monsoor, будет командовать и управлять «как пилотируемыми, так и беспилотными силами для ведения дальних многоуровневых атак» во время учений, добавил Пьетрак.

Отчет о результатах учений будет передан в отдел закупок ВМС, чтобы лучше понять, что приносят новые технологии и как моряки на самом деле использовали их – либо не использовали – в оперативном сценарии.

«Безусловно, в моей карьере это самая крупная и амбициозная попытка объединить огромное количество платформ и полезных нагрузок в одно интегрированное текущее мероприятие», – сказал Адамс. «Это также сформировано вокруг соответствующих тактических наработок, основанных на реальных непредусмотренных ранее ситуациях на флоте».

SURFDEVRON 1 продолжит расти в течение следующего года, добавив два больших беспилотных корабля по проекту Ghost Fleet Overlord – совместной программы ВМС и Управления стратегических возможностей. Проект Overlord является краеугольным камнем планов ВМС по созданию более крупных беспилотных кораблей, которые могут выступать в качестве пусковых платформ для противокорабельных ракет, значительно расширяя возможности флота и играя ключевую роль в разрозненных операциях, которые Пентагон пытается реализовать в Тихом океане.

В конце прошлого года первый корабль проекта Overlord прошел 4700 миль от побережья Мексиканского залива до Калифорнии, прибыв в Тихий океан как раз вовремя, чтобы принять участие в учениях Dawn Blitz. Официальные представители ВМС США заявили, что он работал автономно около 97% времени во время рейса и полностью пилотировался людьми только тогда, когда пересекал Панамский канал.

Адамс считает, что по мере того, как новые беспилотные корабли прибывают и все больше интегрируются в учения ВМС и Корпуса морской пехоты, данный тип кораблей несет уже меньше новизны. «Однажды, в следующем году или около того, не будет редкостью увидеть в море несколько USV, работающих с кораблями с экипажем», – сказал он.

По заключительным словам Адамса, одним из самых больших успехов его пребывания в должности стала «нормализация участия беспилотных наземных аппаратов в некоторых ключевых событиях флагманского Тихоокеанского флота», от Dawn Blitz до транзита Overlord, а теперь и учений в следующем месяце. Результатом всех этих учений стало знакомство операторов флота с тем, как будет выглядеть работа с беспилотным кораблем, а также получение операторами по обратной связи важной информации, которую можно предоставить сообществу специалистов ВМС.