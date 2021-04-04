Авианосцы являются гордостью американских ВВС, однако в реальном бою с российскими кораблями они однозначно проиграют, пишет издание The National Interest. Автор публикации Лайл Гольдштейн заявляет, что у авианосных групп США не будет ни единого шанса выстоять против РФ.

Специалисты отмечает, что на вооружении российского флота имеются противокорабельные ракеты, которых США опасались еще во времена холодной войны. Так, в 1973 году средиземноморская эскадра СССР была страшным сном командования ВМС именно из-за этого оружия.

Сегодня, утверждает профессор американского военно-морского колледжа, противокорабельные ракеты России никуда не делись. Поэтому в случае конфликта она их обязательно задействует. Кроме того, при столкновении в Черном море РФ нанесет удары береговыми комплексами и потопит все авианосцы США.

Гольдштейн отмечает, что постоянные визиты американских судов в Черное море обостряют ситуацию. По его словам, в этом регионе еще со времен Второй мировой осталось огромное множество мин. Если американский корабль случайно нарвется на одну из них, это будет воспринято как «российская агрессия», что приведет к началу боевых действий.