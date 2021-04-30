Эксперт американского издания The National Interest Джеймс Холмс сравнил ВМС Соединенных Штатов и Китая, а также их шансы на победу в случае конфликта в Тихоокеанском регионе. Он напомнил, что США считают свой флот лучшим в мире, а КНР отводят лишь вторую позицию.

Китай при этом неоднократно заявлял, что противокорабельные ракеты, имеющиеся в его распоряжении, способны уничтожить любой авианосец ВМС США. Однако эксперт уверен, что это не так.

Он отмечает, что в распоряжении Китая имеется всего два корабля авианосной группы, причем один из них переделан из старого российского ракетного крейсера. Второй способен конкурировать с американскими авианосцами, но его одного явно недостаточно для противодействия США.

По словам Холмса, на американских авианосцах размещается до 90 истребителей, в то время как на китайском едва уместится 40 единиц. Кроме того, США используют палубные версии F-35, который превосходит все китайские самолеты, уже поступившие на вооружение.

Эксперт пришел к выводу, что в морской дуэли Соединенные Штаты разгромят китайский флот. Однако он отмечает, что конфликт вряд ли будет развиваться в открытом море. Скорее всего, он начнется неподалеку от Тайваня, который намеревается захватить Поднебесная империя. И в этом случае у нее будет преимущество в виде возможности задействовать дополнительные самолеты с берега и ракетные комплексы.