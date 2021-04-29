В американском информагентстве The National Interest сообщили, что РФ собирается осуществить неожиданный маневр в рамках грядущего парада Победы.

Авторы статьи сообщают, что Москва планирует с масштабом отпраздновать День Победы. В торжественном шествии примут участие примерно 13 000 военнослужащих и свыше 300 единиц боевой техники. Кроме того, впервые в рамках парада стратегические ракетоносцы Ту-160 окажутся под сопровождением истребителей Су-35С.

Отмечается, что в данном мероприятии будут участвовать 90 боевых машин, более полусотни воздушных судов и два десятка вертолетов. Эксперты отметили, что по Красной площади обязательно проедут модернизированные версии танков Т-72 и Т-80, а также зенитные ракетные установки С-400.