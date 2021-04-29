Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В американском информагентстве The National Interest сообщили, что РФ собирается осуществить неожиданный маневр в рамках грядущего парада Победы.

Авторы статьи сообщают, что Москва планирует с масштабом отпраздновать День Победы. В торжественном шествии примут участие примерно 13 000 военнослужащих и свыше 300 единиц боевой техники. Кроме того, впервые в рамках парада стратегические ракетоносцы Ту-160 окажутся под сопровождением истребителей Су-35С.

Отмечается, что в данном мероприятии будут участвовать 90 боевых машин, более полусотни воздушных судов и два десятка вертолетов. Эксперты отметили, что по Красной площади обязательно проедут модернизированные версии танков Т-72 и Т-80, а также зенитные ракетные установки С-400.

Вам может понравиться

Взорванный в Чехии склад боеприпасов предназначался для поставок ВСУ

В издании Avia.pro сообщают, что взорванный около 7 лет назад чешский склад с боеприпасами использовался для осуществления поставок вооружения украинской армии. Отмечается, что складские помещения, находившиеся в Чехии и якобы

Британцы раскритиковали просьбу Польши прислать силы НАТО из-за РФ

Британские пользователи в комментариях под материалом, опубликованном в Daily Mail, подвергли жесткой критике просьбу Польши разместить на ее территории дополнительные силы НАТО для защиты от РФ. Один из комментаторов отметил,

Российский флот взял под защиту иранские корабли, идущие в Сирию

Присутствие сил российского военно-морского флота вблизи берегов Сирии оказывает заметное сдерживающее влияние на израильских военных в их периодически обостряющемся конфликте с Ираном. Статью об этом 27 апреля опубликовало американское военное
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |