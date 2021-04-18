Андрей Мельник, посол Украины в ФРГ, в рамках недавнего радиоэфира отметил, что Киеву придется вернуть себе статус ядерной державы, если страна не будет принята в НАТО.

Согласно его словам, Россия продолжает стягивать свои войска к украинским границам, пытаясь продемонстрировать свое влияние и готовность к полномасштабному вооруженному конфликту. По этой причине Украине требуется военная поддержка и современное вооружение. В ином случае ей придется принять меры для получения ядерного оружия.

Однако читателям немецкого издания Der SPIEGEL данная идея показалась не очень удачной. Они выразили сомнение в том, что Европа окажется в безопасности, если Украина получит ядерные ракеты. Один из пользователей отметил, что лучше иметь по соседству КНДР, чем Украину с атомными бомбами.