В немецком информагентстве Der Tagesspiegel считают, что российский президент Владимир Путин способен без боя победить в партии против Британии, Евросоюза и США, так как они менее решительны.

Авторы материала указывают на то, что РФ сконцентрировала рядом с украинскими границами примерно 80 000 военнослужащих, которых в случае вторжения на территорию Украины поддержат 30 000 ополченцев ЛДНР. В Соединенных Штатах и ЕС при этом могут лишь догадываться о планах Путина. Не исключено, что он просто показывает свою силу, оказывая психологическое давление на Киев, так как разведка не фиксирует подготовку российских войск к нападению.

Однако армия России может быстро осуществить развертывание, а затем вторгнуться в Украину. Журналисты отмечают, что в данной ситуации российский лидер снова показывает свое хладнокровие, заранее просчитывая возможные шаги и учитывая риски. При этом он игнорирует Евросоюз, который не способен самостоятельно принимать решения. США тоже не являются угрозой для РФ в Восточной Европе.