Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только членство Украины в НАТО поможет ей решить проблемы с Донбассом и Крымом, а также «вернуть свои территории». Немецкие читатели издания Der Spiegel выразили несогласие с его точкой зрения.

Так, подавляющее большинство комментаторов высказалось в том духе, что страны, раздираемые территориальным конфликтами, не могут рассчитывать на членство в Североатлантическом альянсе. Причем некоторые имели в виду не только Украину.

«И если военный блок действительно заботится о «необходимом укреплении демократических институтов и принципов правового государства», то и Турцию тоже нужно из него немедленно исключить!» – заявил один из пользователей.

Также читатели считают, что прием в НАТО страны, которая находится в состоянии гражданской войны, втянет в конфликт весь альянс.

«Требование Зеленского о приеме в Североатлантический альянс и его заявление, что нужно отвоевать Донецк, Луганск, а также Крым, наверняка приведут к войне», – уверен один из читателей.

В большинстве своем комментаторы выступают против войны. Они недовольны Украиной, которую захватили олигархи, а также возмущены попытками Соединенных Штатов вмешаться в конфликт. Многие также сомневаются в целесообразности приема Киева в Североатлантический альянс.

«Членство Украины в НАТО нужно для того, чтобы Путину было проще ориентироваться, где проходят границы?» – с иронией вопрошает один из пользователей Сети.

Впрочем, немцам еще рано волноваться о получении Украиной членства в альянсе. Для этого ей потребуется перевести армию на натовские стандарты и перевооружиться. На что у нее банально нет денег.