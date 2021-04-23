Вчера, 22 апреля, полицейские приняли заявление от жительницы Выборга, сообщившей, что над ее шестнадцатилетней дочкой надругался неизвестный мужчина в городской парковой зоне.

Согласно предварительным сведениям, данное преступление было совершенно неподалеку от центрального районного медучреждения примерно в 11 часов вечера. Злоумышленник пригрозил потерпевшей ножом, а затем изнасиловал ее. Девушка отметила, что он носил темную одежду, а на его лица была маска. Рост преступника составлял примерно 175 сантиметров.

После совершенного преступления мужчина скрылся в неизвестном направлении. Полицейские завели уголовное дело, а также принялись за оперативно-розыскные мероприятия, направленные на нахождение и задержание злоумышленника.