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Соединенные Штаты испытали «не имеющий аналогов в мире» беспилотный аппарат XQ-58A Valkyrie на аризонском полигоне Юма. Главной изюминкой очередного тестового запуска «Валькирии» стал запуск из бомбового отсека малого беспилотного аппарата ALTIUS-600. Сообщается, что испытания этой своеобразной «матрешки» прошли успешно.

Организаторы заявляют, что «Валькирия» в сравнении с прошлыми двумя запусками (в одном из них беспилотник сразу рухнул вниз и разбился) улучшила и набор высоты, и скорость полета. Кроме того, появление из ее «чрева» еще одного беспилотного аппарата позволило продемонстрировать уникальные возможности стелс-дрона.

«Успешная работа системы применения вооружений из внутреннего отсека продолжает свидетельствовать о невероятных возможностях БПЛА», – заявил глава компании Kratos Unmanned Systems Стивен Фендли.

Он также отметил, что аппарат не имеет аналогов в мире. И таким образом повторил фразу, которая всегда вызывает насмешки у американских «экспертов», если произносится российскими специалистами. Сейчас появилась возможность посмеяться над американской разработкой.

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