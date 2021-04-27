В деле об убийстве полицейскими 30-летнего афроамериканец Дженоа Дональда в штате Вашингтон появились новые подробности. По словам адвоката погибшего, у правоохранителей не было причин стрелять в него, ведь он не был вооружен. Резонансным случаем полицейского насилия заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Адвокат, которую наняла семья Дональда, утверждает, что афроамериканца задерживали трое обученных офицеров, у которых была масса средств, чтобы обездвижить мужчину, — но вместо этого они его застрелили.

«Применение летального оружия должно быть крайней мерой. И с легальной, и с этической точки зрения», — заявила адвокат.

Дональда застрелили 4 февраля во время задержания в районе городка Хэйзел-Делл. Мужчина якобы не подчинился требованиям полиции, за что те выстрели в него два раза. Одна из пуль попала в голову. После непродолжительного лечения он скончался в больнице.

Семья погибшего намерена добиться справедливости и наказать виновных. В деле также разбирался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР). Инициативная группа направила запросы в связи с данным случаем полицейского насилия президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой помочь родственникам погибшего.