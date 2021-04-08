В первой десятке крупнейших покупателей американских вооружений по итогам 2020 года оказалось по 4 страны из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также две страны Европы, причем из числа не входящих в НАТО. Эти данные содержатся в опубликованном на днях ежегодном отчете CIP (Центра международной политики) – одного из влиятельных «мозговых трестов» в Вашингтоне.

ТОП-5 крупнейших получателей американского оружия в 2020 году, по данным CIP, составили:

ОАЭ (24,1 миллиарда долларов). Япония (23,2 миллиарда долларов). Финляндия (12,5 млрд долларов). Швейцария (8,8 миллиарда долларов). Тайвань (5,9 миллиарда долларов).

Примерно половина прошлогодних сделок касалась поставок истребителя F-35 Lockheed Martin, при том, что они были проданы «всего пяти странам: Японии, Финляндии, ОАЭ, Швейцарии и Сингапуре».

Относительно подрядчиков, согласно данным CIP, лидерами стали корпорации Lockheed Martin, Boeing и Raytheon Technologies. «Все три компании, вместе взятые, были основными поставщиками в сделках на сумму 87 миллиардов долларов, что составляет более трех четвертей стоимости американских продаж оружия за 2020 год».

Еще одно наблюдение аналитиков CIP: «В целом на поставки оружия приходится менее одной десятой процента занятости в США». А это означает, что «экономические последствия продажи оружия за границу в первую очередь имеют значение для одной отрасли – и ряда крупных подрядчиков в этой отрасли, – а не для экономики в целом».

Публикация отчета CIP пришлась на время, когда во влиятельных американских СМИ стал остро ставиться вопрос – чем администрация Байдена в своей политике экспорта оружия будет отличаться от своей предшественницы, особенно в том, что касается потенциальных «прав человека, гуманитарных последствий и долгосрочных стратегических соображений по сравнению с проблемами промышленности».

Как пишет Defense News, в заключительном году президентства Трампа наблюдался «беспрецедентный рост» продаж военной продукции за границу. При ежегодном среднем показателе размера военного экспорта в 63 миллиарда долларов, в 2020 году он составил 110,9 миллиарда долларов, что на 59% больше, чем в 2019 году.

В прошлом месяце Байден заявил, что правительство США прекратит поддержку «наступательных операций во время войны в Йемене, включая соответствующую продажу оружия». Администрация также приостановила недавние продажи оружия, чтобы пересмотреть их, поставив под сомнение судьбу миллиардов долларов сделок эпохи Трампа с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Но сторонники контроля над вооружениями, которые по-прежнему хотят пересмотра политики Трампа в отношении продажи обычных вооружений, «чтобы права человека были приоритетными, а не отраслевыми», – не особо радуются. «Пока не совсем ясно, где администрация будет использовать то оружие, которое они сочтут наступательным», – сказала Энни Шил из Центра поддержки гражданских лиц в конфликте. «И затем, конечно, мы видели другие продажи, которые указывают на то, что администрация Байдена, возможно, придерживается курса на менее громкого, но все же очень тревожные продажи оружия».

В последние дни администрация Байдена столкнулась с критикой за одобрение продажи ракет Египту на 197 миллионов долларов, несмотря на озабоченность по поводу прав человека, а также за то, что не сразу восстановили ограничения эпохи Обамы на использование некоторых противопехотных наземных мин, которые Трамп снял.

Тем не менее, американские «правозащитники» видят большой потенциал для действий со стороны Конгресса. Новый председатель сенатского комитета по международным отношениям сенатор Роберт Менендес и новый председатель комитета палаты представителей по иностранным делам конгрессмен Грегори Микс – оба открыто выступили против определенных продаж оружия эпохи Трампа Саудовской Аравии. Их позиция состоит в том, что они могут дополнить любой из законопроектов, направленных на повышение озабоченности по поводу прав человека и международного гуманитарного права при принятии решения, какие страны должны иметь право на получение американского оружия.