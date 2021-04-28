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В издании The Wall Street Journal сообщили, что Соединенные Штаты могут доставить на Украину летальное вооружение, предназначенное для противостояния российской армии.

Отмечается, что украинские вооруженные силы могут получить от США системы ПВО, ракеты для уничтожения танков и кораблей, а также оперативно-тактические ракетные установки. Алексей Ленков, специалист в области военной техники, добавил, что Украина, скорее всего, на данный момент времени уже развернула американские средства РЭБ в Донбассе.

Эта информация косвенно подтверждается ополченцами самопровозглашенных республик, заявивших, что представители миссии ОБСЕ зачастую не могут поднять в небо свои беспилотники, так как с украинской стороны происходит глушение сигналов.

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