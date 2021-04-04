В управлении СКР по Саратовской области сообщили, что жительница региональной столицы, тело которой было найдено в колодце, скончалась не своей смертью.

Труп женщины был обнаружен в пятницу, 2 апреля, в вечерние часы в коллекторе, расположенном неподалеку от дома, находящегося на Технической улице. При поверхностном осмотре правоохранители обнаружили на голове и теле умершей множество травм и ран. После судебно-медицинской экспертизы стало известно, что саратовчанка скончалась от удара по голове тупым предметом.

Следователи завели уголовное дело. Была также определена личность умершей – ею оказалась 32-летняя местная жительница. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, пытаясь найти людей, причастных к данному убийству.