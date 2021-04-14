Немецкий телеканал Das Erste рассказал об учениях солдат бундесвера, которые проводятся на военном полигоне Альтенграбов.

Как заявил телеканал, таким образом НАТО проводит подготовку к операции по «устрашению» России. Так, представители телеканала сообщили, что в Германии с 2014 года находятся войска НАТО. Они нужны для того, чтобы «послать сигнал», и это является их задачей на несколько лет. Кроме того, отмечается, что проводимые учения направлены на то, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга союзников.

Немецкое агентство Agency dpa также подтвердило информацию о том, что на полигоне проводятся манёвры. Однако указывать на то, что эти учения предназначены для того, чтобы послать сигналы России, представители агентства не стали.