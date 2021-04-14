читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкий телеканал Das Erste рассказал об учениях солдат бундесвера, которые проводятся на военном полигоне Альтенграбов.

Как заявил телеканал, таким образом НАТО проводит подготовку к операции по «устрашению» России. Так, представители телеканала сообщили, что в Германии с 2014 года находятся войска НАТО. Они нужны для того, чтобы «послать сигнал», и это является их задачей на несколько лет. Кроме того, отмечается, что проводимые учения направлены на то, чтобы обеспечить безопасность восточного фланга союзников.

Немецкое агентство Agency dpa также подтвердило информацию о том, что на полигоне проводятся манёвры. Однако указывать на то, что эти учения предназначены для того, чтобы послать сигналы России, представители агентства не стали.

Вам может понравиться

Разработчики игры World of Tanks создали видеоролик с голосом Юрия Гагарина

Разработчики игры World of Tanks подготовили для игроков событие, приуроченное к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. В награду за игровое событие можно получить Гагарина в качестве командира танка. К
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Во Франции обвинили США в намерении рассорить Россию и Европу из-за Украины

Читатели французского издания Figaro призвали страны Европы перестать слепо следовать США. По их словам, США пытаются испортить отношения между Россией и ЕС, а используется для этого конфликт на Украине. По
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Блогер Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана

Блогер Амиран Сардаров, который ведёт YouTube-блог «Дневник хача», женился на Мариам Тилляевой – внучке покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Церемония прошла в Лас-Вегасе. Как отмечается, церемония была довольно неформальной и
  • Анна
  • 14.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 апреля – пасмурно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 14 апреля – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 апреля – пасмурно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 апреля – ясно, до 2 °C | Королев: погода, 14 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 14 апреля – небольшая облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 14 апреля – пасмурно, до 11 °C |