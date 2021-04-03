Информагентство AFP рассказало о совещании руководства НАТО, проводимого в экстремальном режиме. На нем было принято решение перебросить войска Североатлантического альянса на границу с Россией в непосредственной близости от Крымского полуострова.

Началось все с перемещения украинских войск, которые сперва перебросили практически к крымским границам свой личный состав и технику, а затем еще и направили на полуостров новые ракеты «Нептун». Именно после этого свои учения в Крыму начала Россия, которая как раз подводит итоги зимнего периода обучения.

Портал Avia.Pro предполагает, что НАТО усилит военную группировку Украины у границ полуострова своими комплексами HIMARS, но предупреждает, что это лишь вынудит Москву вновь усиливать военное присутствие на полуострове. Поэтому ситуация неизбежно обостриться еще больше.