В китайском информагентстве Soha сообщили, что НАТО отправит на Украину около 37 000 военных для участия в маневрах, которые пройдут рядом с границей российского Крыма.

Авторы материала отмечают, что возле Крымского полуострова на данный момент времени дислоцированы около 20 000 бойцов США и 17 тысяч солдат других стран Североатлантического альянса. Они собираются участвовать в военном мероприятии под названием Defender Europe 2021, то есть о постоянной дислокации пока что речи не идет.

По словам военных экспертов, Киев вполне может отдать приказ начать полномасштабную атаку на Донбасс во время совместных учений с НАТО. Россия при этом собирается организовать собственные маневры в западных областях. Все это может привести к увеличению напряжения между странами.