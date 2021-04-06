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На встрече союзников НАТО, посвященной ситуации на Донбассе и во всем Черноморском регионе, все участники склонились ко мнению, что в дестабилизации ситуации на линии разграничения виновата Россия. В качестве причины названо активное перемещение российских войск в пределах страны.

Представитель Североатлантического альянса на Украине также заявил, что именно Москва своими действиями не дает Украине выполнять ранее достигнутые соглашения.

После этих обвинений все участники мероприятия призвали страны, граничащие с РФ, предпринять все возможные меры для повышения боеготовности.

Напомним, что обострение на Донбассе началось в феврале, когда Украина стала методично обстреливать территории ДНР и ЛНР, а также подтягивать технику и личный состав к линии разграничения. После этого Россия объявила контрольную проверку боеготовности своих войск и их перемещение к границам Украины в Крыму и других регионах. Однако почему-то дестабилизирующую роль сыграла именно Москва.

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