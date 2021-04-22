Совет НАТО и Евросоюз не захотели коллективно высылать российских дипломатов из стран, входящих в эти альянсы. Североатлантический блок, который провел экстренное заседание, выразил обеспокоенность, но даже не вспомнил о предложении Чехии проявить с ней солидарность. Позицию ЕС озвучил его официальный представитель Петер Стано.

Он заявил, что Евросоюз поддерживает Чехию, однако решения о высылке сотрудников дипмиссии могут приниматься лишь каждой страной по отдельности. Руководство ЕС не имеет полномочий диктовать подобные требования к странам Европы.

При этом Стано отметил, что если все страны ЕС примут решение коллективно выслать дипломатов РФ, то противиться ему Евросоюз точно не будет.

Солидарность с Чехией выразил также Совет НАТО, но решение о признании дипмиссий России на территории стран, входящих в блок, на экстренном заседании не рассматривалось.