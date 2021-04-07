В информагентстве The National Interest сообщили, что Соединенные Штаты признают невозможность атаки на РФ через Калининград имеющимися у НАТО вооруженными силами.

Ранее представители Североатлантического альянса заявили, что Калининградская область вызывает у них сильное беспокойство, так как она находится рядом со странами, входящими в состав военно-политического блока. При этом чиновники из РФ, посещающие регион, нередко используют боевые самолеты, поэтому западным военным приходится все время наблюдать за воздушным пространством.

Авторы материала также указывают на то, что Россия собирается провести новые учения «Запад-2021», чтобы показать свое превосходство в регионе и снизить давление со стороны Альянса. Эксперты считают, что НАТО в настоящее время не обладает достаточной военной мощью, чтобы противостоять РФ в Прибалтике. Увеличить ее не получается из-за тяжелой экономической ситуации в США и Европе.