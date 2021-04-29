Российские специалисты доставили около восьмидесяти военных посланников из 52 стран на полигон Ашулук в Астраханской области на юго-западе России. Там участникам этого мероприятия была представлена «живая» демонстрация систем противоракетной обороны России. Об этом сообщило американское издание The National Interest (NI). Таким образом, российская оборонная промышленность стремится развить свои предыдущие успехи, отметив новый раунд заключений амбициозных экспортных контрактов на ракетную систему С-400.

По информации издания, зарубежным военным представителям были показаны в совместном действии российские системы противоракетной обороны – комплекс ПВО большой дальности С-400 «Триумф» и зенитно-ракетный комплекс малой дальности «Панцирь-С». Список участников мероприятия не был предоставлен, хотя Кремль отметил, что оно привлекло посланников «из стран бывшего Советского Союза, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки».

С-400 является флагманской системой ПРО России, используя свой разнообразный набор совместимых ракет и расширенные возможности отслеживания, чтобы осуществлять эффективный перехват целей в широком диапазоне боевых ситуаций. Система может работать от коротких до очень больших расстояний и может нацеливаться на пилотируемые самолеты, некоторые типы беспилотных летательных аппаратов, крылатые ракеты и баллистические ракеты на дальности до 400 километров. «Панцирь» – это семейство ЗРК «ближнего боя», в котором базовая установка «Панцирь С-1» способна поражать цели на дальности до 20 километров и на высоте до 15 километров.

Москва решила продемонстрировать эти две системы вместе отчасти потому, что такой вид использования ближе к тому составу сил, который можно увидеть в реальном боевом сценарии. Каким бы грозным ни был С-400, он не предназначен для работы в одиночку; скорее, это всего лишь одна часть более крупной эшелонированной сети различных ракетных систем, которые работают в тандеме, чтобы компенсировать слабые стороны друг друга, обеспечивая перекрывающиеся уровни противоракетной / противовоздушной обороны и снижая эффективность насыщающих ударов противника.

Обозреватель The National Interest отмечает, что в последние годы Кремль не раз проводил аналогичные мероприятия. Они также служит рекламой российской военной техники, давая иностранным посланникам возможность из первых рук познакомиться с оружием, которое Москва стремится продавать по всему миру. Среди клиентов, которые приобрели систему С-400, такие известные импортеры оружия, как Китай, Индия и Турция.

Ранее в этом году Анкара заявила о своей заинтересованности в закупке вооружения для еще одного полка С-400, возможно, в рамках более крупного соглашения о совместном производстве с Москвой. Вашингтон стремился сдержать распространение такого российского оружия, как система С-400, посредством «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Новый раунд санкций, направленных на наказание Анкары за приобретение С-400, вступил в силу в начале апреля после того, как Турция отказалась от программы истребителей-невидимок F-35. Пекин также подвергся санкциям CAATSA после покупки С-400, но, опасаясь разрыва в американо-индийских отношениях, Вашингтон не решается наложить аналогичные наказания на Нью-Дели.